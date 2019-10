Fiorentina, Montella: «Ci sta perdere con la Lazio, è fortissima!»

Vincenzo Montella ripensa alla sfida persa dalla Fiorentina contro la Lazio: dal tecnico arrivano tanti complimenti per la squadra biancoceleste

Impegno di campionato mercoledì anche per la Fiorentina. La compagine di Vincenzo Montella vuole subito riscattare la sconfitta subita domenica e si avvicina alla trasferta di Sassuolo con voglia di fare punti. In conferenza stampa l’allenatore viola è tornato sulla sfida coi biancocelesti: «Sono orgoglioso della prestazione dei miei ragazzi, avrebbero meritato il pareggio contro una squadra fortissima. La Lazio è una corazzata del nostro campionato, ci sta perdere. Ha grandi giocatori in rosa, tanti cambi forti, forza fisica e tecnica. Un episodio sfortunato ha compromesso il risultato, ma lo dobbiamo accettare».