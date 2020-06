Fiorentina, Castrovilli: «Con la Lazio è complicata a prescindere»

Castrovilli, giocatore della Fiorentina, ha commentato la gara di domani contro la Lazio. Ecco le sue parole per Tuttosport

Dopo Pezzella, anche Castrovilli ha commentato la gara di domani contro la Lazio. Il giocatore della Fiorentina ha parlato così per le colonne di Tuttosport:

«Con la Lazio è sempre complicata a prescindere. Quindi come sempre pensiamo a dare il massimo e fare il nostro meglio. Servirà la migliore Fiorentina, le assenze sono pesanti ma abbiamo una rosa in grado di sopperire. Dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione ma soprattutto sarà fondamentale sfruttare ogni occasione che sapremo creare».