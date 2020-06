Fiorentina, Pezzella: «La Lazio non conosce resa, gara difficile»

Lazio- Fiorentina è la gara che domani sera accenderà l’Olimpico. Il capitano dei viola, German Pezzella, l’ha commentata così

Domani sera la Lazio sfiderà la Fiorentina e lo farà con numerose defezioni. Le tante assenze, però, non fanno stare tranquillo Pezzella, capitano della squadraviola. Al Corriere dello Sport, il giocatore ha analizzato la gara di domani:

«L’Atalanta ha fatto male a tantissimi avversari, ma la Lazio non è squadra che conosce il significato della parola ‘resa’. Avranno voglia di riscatto, a noi servirà ancora più attenzione. Servirà una Fiorentina capace di mettere in campo agonismo, grinta e soprattutto coraggio. Dovremo essere abili a concedere poco agli avversari, trovando la via per colpire al momento giusto. Sarà una sfida complicatissima, ma la Fiorentina c’è».



IMMOBILE – «Se è l’attaccante più forte del nostro campionato? Non so, ma quest’anno sta facendo cose fuori dal comune».

CORREA – «È uno da controllare da vicino. Lo conosco bene, è un giocatore di fantasia, eclettico, uno di quelli capaci di risolvere tutto con una giocata».