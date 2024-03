Fiore tuona: «Immobile non è un problema per la Lazio. La verità è che...»

Stefano Fiore tuona sulle critiche all’indirizzo di Ciro Immobile: le parole dell’ex centrocampista dei biancocelesti

Stefano Fiore, ex Lazio, ha così parlato a TvPlay delle critiche all’indirizzo di Ciro Immobile.

LE PAROLE – «Immobile non è un problema per la Lazio. In questi anni è stato devastante e avrà saltato solo una manciata di partite. Quest’anno ha avuto tanti infortuni e sta pagando uno stato di forma non eccezionale. Mi sembra poco pericoloso in avanti, un po’ come tutta la Lazio. La squadra di Sarri non è spumeggiante come l’anno scorso e anche lui ne risente. Va poi detto che gli attaccanti acquistati in questi ultimi anni segnano anche meno di lui».