Fiore: «Prima di andare a Valencia la Lazio stava fallendo, non c'era modo di rimanere...»

L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha raccontato diversi aneddoti avvenuti ai tempi in cui giocava in biancoceleste

Stefano Fiore ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Storie di Serie A, in onda su Radio TV Serie A, dove ha raccontato alcuni aneddoti particolari. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – Probabilmente non eravamo da scudetto, ma abbiamo fatto molto bene, giocavamo benissimo, eravamo un grande gruppo e alla fine abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo fatto una semifinale di UEFA col Porto di Mourinho, quindi era iniziato un percorso importante. È stato un peccato interrompere. Prima di andare a Valencia la Lazio stava fallendo. Non c’era modo di rimanere. Magari avrei fatto il capitano o sarebbe arrivata un’altra squadra. Il mio pensiero però rimane sul “ce l’ho fatta” e non sui rimpianti o le mancate opportunità.