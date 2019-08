Lazio, fiaccolata degli Irriducibili in onore di Diabolik: i dettagli – FOTO

Gli Irriducibili hanno deciso di organizzare una fiaccolata in onore di Fabrizio Diabolik per questa sera

Ha sconvolto il mondo ultras e non solo l’uccisione di Fabrizio Diabolik, assassinato ieri sera nel parco degli Acquedotti da un colpo di pistola (qui la ricostruzione). In suo onore, questa sera gli amici del gruppo, avevano pensato ad una fiaccolata per ricordarlo.

INVITO – Questo il post diramato dalla pagina ufficiale degli Irriducibili: «PER TUTTI I LAZIALI ED AMICI DI FABRIZIO, QUESTA SERA ORE 21.30, PRESSO LA CHIESA DI SAN POLICARPO FIACCOLATA IN MEMORIA DI FABRIZIO».