Feyenoord Lazio, Vecino in Olanda ritrova un vecchio amico – FOTO

La Lazio affronterà questa sera il Feyenoord in Europa League: Vecino in Olanda ritrova un vecchio amico, l’uruguaiano Matias Jones

La trasferta europea della Lazio in quel di Rotterdam, sede della sfida decisiva di questa sera contro il Feyenoord in Europa League, è stata l’occasione per Matias Vecino di incontrare un vecchio amico.

L’ex Inter infatti si è fatto immortalare con Matias Jones, centrocampista uruguaiano dell’HHC Hardenberg. I due hanno poi condiviso sui propri profili social la bella rimpatriata: