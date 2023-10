Feyenoord-Lazio, la sconfitta con gli olandesi non complica solo il girone ma interrompe anche l’imbattibilità

Feyenoord-Lazio, la sconfitta contro la formazione di Slot complica i piani di qualificazione e non solo: i dettagli

Feyenoord-Lazio resterà amaro per la formazione di Sarri, i quali con questa sconfitta per 3-1 non solo complicano il girone ma anche la loro imbattibilità nella fase iniziale del torneo. La squadra capitolina infatti avevano mantenuto il record di otto risultati utili, considerando la stagione 2020/2021