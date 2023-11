Feyenoord, l’ex al veleno: «Lazio? Non è imbattibile, gli italiani ci odiano così tanto da…»

Non ha usato giri di parole l’ex giocatore del Feyenoord, prima il commento sugli italiani e poi sulla Lazio di Sarri

Non ha dubbi Willem van Hanegem. Intervento sul portale Algemeen Dagblad, l’ex calciatore del Feyenoord ha detto la sua sul comportamento dei giocatori italiani in Champions League, con uno sguardo alla Lazio, prossima avversaria nella competizione degli olandesi.

IL COMMENTO – «Gli italiani odiano così tanto il Feyenoord che la cosa migliore è farli buttare fuori dal campo. Spesso si vedono giocatori in Champions League che vogliono dimostrare quanto sono bravi e poi fanno cose molto strane. Devono solo giocare come sanno. La Lazio è molto più fastidiosa. Non mi sorprende che il Feyenoord li abbia battuti. Hanno buoni giocatori, ma non è una squadra imbattibile».