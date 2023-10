Feyenoord, buone notizie per Slot: il tecnico recupera un giocatore per la Lazio

Feyenoord, a pochi giorni dalla gara di Champions contro i biancocelesti il tecnico olandese recupera una pedina del suo scacchiere

Dopo la gara con il Sassuolo, la Lazio tornerà in campo anche in Champions e sfiderà il Feyenoord di Slot. Il tecnico olandese per la gara con i biancocelesti potrà contare su un rientro importante, ovvero il portiere titolare Justin Bijlow. Oltre al portiere, Slot ha confermato che potrà contare anche sulla presenza di Gimenez.