Nella serata delle magie di Luis Alberto e dello show di Immobile, c’è spazio anche per il secondo gol in A di Hysaj

Festival del gol all’Olimpico. In Lazio Spezia succede di tutto: 3 gol di Immobile, un rigore sbagliato, 3 assist di Luis Alberto, 1 assist di Reina, il ritorno al gol di Felipe Anderson in Serie A 3 anni dopo l’ultima volta e anche il secondo gol in A di Hysaj.

Il terzino albanese fino ad ora aveva realizzato un solo gol in carriere nel campionato italiano: il 25 luglio 2020 contro il Sassuolo con la maglia del Napoli. Oggi ha realizzato il secondo grazie all’assist del solito Luis Alberto