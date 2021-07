Festa Curva Nord, tutto rinviato al 29 luglio: i dettagli – FOTO

Tutto rinviato per la festa della Curva Nord, che era in programma nella giornata di sabato 17 luglio: ecco i dettagli sulla decisione

Era prevista per sabato 17 luglio la Festa del tifo organizzato biancoceleste. Il tutto però è stato rinviato di circa una decina di giorni. L’annuncio è arrivato attraverso la pagina social degli ultras capitolini. Questo il messaggio:

«Per allarme maltempo siamo costretti a spostare, seppur di poco, la festa organizzata sotto la Curva Nord. Avete dunque tempo per organizzarvi tutti e non mancare giovedì 29 luglio dalle 17 alle 24. Non c’è niente di più celeste di un cielo che ha vinto mille tempeste».