Fernandes-Lazio, ecco quanto vale il pupillo di Sarri: i dettagli sulla trattativa. Il portoghese è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Besiktas

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, Gedson Fernandes è uno dei nomi emersi come possibile rinforzo per il centrocampo della Lazio. Il giovane centrocampista è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Besiktas e ha attirato le attenzioni di parecchi club in Europa.

Tra questi, appunto, ci sarebbe la Lazio con Sarri che apprezza la sua duttilità. I turchi, però, non vogliono far partire il giocatore e chiedono circa 20 milioni di euro. Spettatore interessato della trattativa è il Benfica che ha inserito nell’operazione anche il 50% della futura rivendita. Quindi, inevitabilmente, il Besiktas, per mettere a segno una plusvalenza, è costretto a venderlo a una cifra molto alta. Un ostacolo in più in una trattativa che sembra in salita.