Caicedo tra permanenza e cessione: derby di mercato per l’attaccante

Caicedo sembra essere finito in fondo alle gerarchie di Sarri: in bilico tra permanenza e addio, Genoa e Samp fanno sul serio per lui

Felipe Caicedo potrebbe diventare uno dei protagonisti di questo acceso finale di mercato. L’attaccante sembra essere finito ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri che nel ruolo di vice Immobile gli preferisce Muriqi. Nelle scorse si sarebbe raggiunta una bozza di accordo tra la Lazio e il Genoa e tra la società ligure e il calciatore sulla base di un biennale.

Tuttavia Caicedo ci ha ripensato anche su pressione della moglie che si trova bene a Roma ma che soprattutto vorrebbe scegliere con calma la futura destinazione. In questo stallo, come riportato da calciomercato.it, si è inserita la Sampdoria inscenando uno dei più classici derby di mercato. La palla passa dunque a Caicedo che al momento propende più per la permanenza in modo da decidere liberamente tra un anno, da svincolato, la prossima destinazione.