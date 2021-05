Caicedo celebra la vittoria: «E andiamo! +3» FOTO

Felipe Caicedo, dopo la vittoria della Lazio contro il Genoa, ha esultato sul suo profilo Twitter: «E andiamo! +3»

Lontano dal campo, ma non dai suoi compagni. Felipe Caicedo – fermato dalla solita fascite plantare – non è riuscito a strappare la convocazione per la gara contro il Genoa, ma ha comunque sostenuto i suoi.

Dopo la vittoria inflitta al Genoa, l’attaccante ha esultato sul suo profilo Twitter: