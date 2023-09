Felipe Anderson su Sarri: «Lavorare con lui mi ha dato una carica in più» Le parole dell’esterno

In occasione delle sue 100 presenze consecutive con la Lazio, Felipe Anderson, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del club, in cui ha parlato anche del suo rapporto con Maurizio Sarri.

SARRI– «Prima di venire qui non lo conoscevo di persona ma ho visto che la sua squadra aveva un bel gioco, con caratteristiche uniche. E quando ho avuto l’opportunità di lavorare con lui mi ha dato una carica in più, perché un allenatore a cui piace giocare col pallone e comandare il gioco. Sicuramente è quello che mi ha dato più fiducia, che crede in me ed io devo ripagarlo sul campo»

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA