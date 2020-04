Felipe Anderson può tornare in Serie A, il West Ham fissa il prezzo

L’ex fantasista della Lazio, Felipe Anderson, piace al Napoli: il West Ham ha fissato il prezzo del cartellino a 48 milioni

Felipe Anderson può tornare in Serie A. Dopo solo due anni in Premier League, il brasiliano potrebbe lasciare i cieli grigi dell’Inghilterra per riabbracciare l’Italia. Il Napoli è infatti sulle tracce dell’ex numero 10 della Lazio per sostituire Callejon, ormai dato per partente.

Come riportato dal Mirror, però, gli Hammers non sono disposti a lasciarlo andare senza aver monetizzato: il cartellino è infatti fissato a 48 milioni di euro. Un investimento importante che potrebbe scoraggiare il club partenopeo.