Calciomercato, Felipe Anderson nel mirino di un club di Serie A

Calciomercato, sondaggio del Napoli di De Laurentiis per Felipe Anderson: il brasiliano potrebbe tornare in Italia

In tanti a Roma non lo hanno dimenticato e in molti vorrebbero un suo ritorno in biancoceleste. L’addio di Felipe Anderson due anni fa ha fatto rumore eppure il brasiliano potrebbe tornare presto in Italia.

Come riporta il Corriere dello Sport su di lui ci sarebbe il Napoli. Ancora nessuna offerta ufficiale da parte di De Laurentiis ma un sondaggio vista anche la possibile partenza di Callejon in scadenza di contratto.