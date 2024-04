Felipe Anderson-Lazio, sempre più vicino il vertice con Lotito: il brasiliano ha già in tasca un’offerta. Le ultime sulla situazione del giocatore

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, questi sono i giorni decisivi per Felipe Anderson, atteso dall’ultimo incontro con la Lazio. C’è margine per il rinnovo del contratto, non contrasta con le informazioni precedenti.

Il brasiliano ha in tasca un’off erta non vincolante della Juve: è stata trovata una base d’accordo con un ingaggio di circa 4 milioni, già alla fine di dicembre. Le parti si sono aggiornate. Non c’è ancora niente di firmato, perché Giuntoli e il club bianconero attendono la certezza di un piazzamento Champions per stabilire il budget e pianificare la prossima stagione. Felipe Anderson ha ricevuto nelle ultime settimane altre due proposte: una arriva dal Brasile, l’altra dall’Arabia Saudita. A breve il giocatore compirà 31 anni, si tratta dell’ultimo contratto importante della sua carriera. E’ ovvia la prudenza.