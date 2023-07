Felipe Anderson-Lazio, non arriva il rinnovo promesso: ora il brasiliano rischia di essere scavalcato da un compagno

Secondo Il Messaggero non ci sono novità in vista per il rinnovo del contratto di Felipe Anderson col calciomercato Lazio, in scadenza tra un anno.

Il brasiliano dopo aver ricevuto la promessa di tornare allo stipendio del West Ham (circa 3 milioni), ad oggi non ha avuto nessuna novità e rischia addirittura di essere scavalcato da Immobile, pronto a bussare alla porta del presidente a settembre una volta rifiutata l’Arabia.