Felipe Anderson Lazio, il rinnovo si fa: Lotito lo ha già rassicurato, sarà premiato perché… Ultime sul prolungamento del brasiliano

Come spiega il Corriere dello Sport Claudio Lotito, dopo qualche giorno di vacanza a Cortina, è rientrato a Roma dove punta a chiudere i rinnovi di Felipe Anderson e Zaccagni. Per il primo attende una chiamata la sorella-agente Juliana Gomes. Lotito l’ha rassicurata, l’avrebbe contattata appena tornato da Cortina. Ogni giorno è buono.

Felipe è il rinnovo più urgente essendo in scadenza nel 2024. In estate ha ricevuto interessamenti dall’Arabia, non s’è fatto condizionare. Ha scelto di tornare alla Lazio per restarci e continua a volerci restare. Presto diventerà padre, la sua primogenita nascerà a Roma. Pipe merita un premio per l’amore che nutre nei confronti della Lazio, per l’esempio che dà in allenamento e in partita, per il rendimento offerto da quando è tornato. Oggi guadagna 2,3 milioni più bonus facilmente raggiungibili, centrandoli tutti arriva a guadagnare 2,5 milioni. Aveva firmato per tre anni con l’obiettivo di rilanciarsi e di meritare un contratto più lungo e più ricco. Potrebbe chiudere la carriera nella Lazio, Lotito lo considera come un figlio e presenterà un’offerta adeguata per ottenere il suo sì.