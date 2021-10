Felipe Anderson: «Marsiglia? Voglio sbloccarmi anche in Europa»

Felipe Anderson è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Marsiglia. Ecco le sue parole

MARSIGLIA – «Il Marsiglia sta bene ed è una squadra che sta facendo bene anche nel suo campionato. Dovremo stare attenti».

GOL IN EUROPA – «Voglio sbloccarmi anche in Europa League, contro la Lokomotiv ho sbagliato troppe chance. Voglio dare il mio contributo anche in Europa».

