Felipe Anderson Lazio, la Juventus a caccia di un piano B: spunta un ex obiettivo biancoceleste

Felipe Anderson Lazio, il club bianconero sfumato il giocatore brasiliano che tornerà in patria, cerca un piano B: i dettagli

Termina con una clamorosa beffa il sogno della Juventus di ingaggiare il prossimo anno Felipe Anderson dalla Lazio. Il giocatore come da lui stesso comunicato ieri, lascerà il club biancoceleste e l’Italia per ritornare in patria e vestire la maglia del Palmeiras, con la Juventus che quindi è costretta a cercare un piano di riserva.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su diversi nomi tra cui un ex obiettivo della Lazio ossia Mason Greenwood, mentre gli altri sono Lamela vecchia conoscenza della serie A, Pepè e Edon Zhegrova