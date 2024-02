Felipe Anderson via dalla Lazio, è sempre più lontano: la Juve cala la mossa decisiva

Felipe Anderson via dalla Lazio, il brasiliano è sempre più lontano dalla Capitale: Juve pronta a fare il passo decisivo

Come scrive oggi Tuttosport, Felipe Anderson è sempre più lontano dalla Lazio, club che si appresta a lasciare con la formula del parametro zero al termine di questa stagione. Non ha convinto la proposta di 4 anni a 3,5 milioni di ingaggio, con il brasiliano pronto a salutare.

Nel futuro c’è la Juve, che ha già incassato il gradimento del giocatore e che a breve incontrerà nuovamente la sorella-agente per provare ad arrivare già alla fumata bianca.