Felipe Anderson Juve (Sport Mediaset): in settimana l’incontro per chiudere! ULTIME

Felipe Anderson Juve (Sport Mediaset): in settimana l’incontro per chiudere! Le ULTIME novità sul brasiliano

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, in settimana è previsto un incontro fra la Juve e la sorella-agente di Felipe Anderson.

Il club bianconero punta a chiudere un accordo che sia migliorativo rispetto ai 3.5 milioni di euro proposti dalla Lazio per il rinnovo. Possibile triennale per la firma a parametro zero del 30enne