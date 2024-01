Felipe Anderson Juve, spunta anche la data! La Lazio si appresta a salutarlo

Felipe Anderson Juve, spunta anche la data decisiva per la firma del brasiliano: la permanenza alla Lazio appare più lontana

Come spiegato da Matteo Moretto, da ormai diverso tempo la Juve è sulle tracce di Felipe Anderson, che a fine stagione potrebbe liberarsi a parametro zero visto il contratto in scadenza.

I bianconeri vogliono accelerare per chiudere l’affare nel mese di febbraio, quando il brasiliano sarà libero di accordarsi con altri club. La permanenza alla Lazio appare sempre più lontana a questo punto.