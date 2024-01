Felipe Anderson Juve, altre conferme sull’accordo tra il brasiliano e il club bianconero. Ma Lotito ha un’ultima speranza

Come rivelato da Il Messaggero, Felipe Anderson e la Juve avrebbero raggiunto già un accordo per il trasferimento del brasiliano a parametro zero al termine di questa stagione.

Un accordo sulla base di 4 milioni di euro di ingaggio, con Lotito che proverà a convincere ancora il giocatore a cambiare idea e restare alla Lazio. Ma il presidente sa che, nel mercato, bisogna sempre guardarsi intorno…