Felipe Anderson: «Vi svelo la mia Top XI della storia dei Mondiali»

Felipe Anderson, esterno brasiliano della Lazio, ha stilato la propria Top XI della storia dei Mondiali: le scelte di Pipe

Intervenuto ai canali ufficiali della Lazio, Felipe Anderson ha stilato la propria Top XI della storia dei Mondiali:

«Il primo Mondiale che ricordo di aver seguito è quello del 2002 vinto dal Brasile. Ricordo che eravamo a casa, nella mia città, Santa Maria, con tutta la famiglia. Giorno indimenticabile. I giocatori che ho in mente sono quelli che ho seguito, vi svelo la mia Top XI: Marcos in porta, è stato campione con il Brasile nel 2002; terzino destro Lahm, ha sempre fatto benissimo anche nel Mondiale. Al centro Lucio, ex Inter, e Thiago Silva. A sinistra Roberto Carlos. Centrocampo a 3 con Rivaldo, Xavi e Ronaldino; tridente con Messi, Ronaldo il Fenomeno e Neymar. Come allenatore scelgo Scolari: ha fatto grandi cose con la Nazionale e in tutte le squadre in cui ha allenato. Il grande escluso? Klose. Partite indimenticabili? Sono due: la semifinale contro l’Inghilterra nella quale Ronaldinho ha segnato su punizione e poi ovviamente la finale con la Germania».

LA TOP XI DI FELIPE ANDERSON

(4-3-3): Marcos; Lahm, Lucio, Thiago Silva, Roberto Carlos; Rivaldo, Xavi, Ronaldinho; Messi, Ronaldo, Neymar. All. Scolari.