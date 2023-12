Felipe Anderson spento, Sarri spiega: «Una cosa lo condiziona più del contratto»

Felipe Anderson continua ad essere particolarmente spento in questo periodo: arriva la spiegazione di Sarri dopo Lazio-Genoa

Intervenuto a Mediaset dopo Lazio-Genoa, Maurizio Sarri ha parlato così del momento vissuto da Felipe Anderson:

«Penso che costante non può averlo mai visto perché non lo è mai stato. L’anno scorso ha avuto un lungo periodo positivo. Croce e delizia, ora siamo nel periodo della croce. Contratto? Lui è un ragazzo estremamente sensibile ma non penso sia sensibile in questi aspetti materiali, lo è nelle critiche e nei rapporti. Non lo so, conoscendolo direi di no».