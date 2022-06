Felipe Anderson si tiene in forma: l’allenamento del brasiliano – VIDEO

Felipe Anderson si gode un po’ di relax, ma pensa anche a tenersi in forma: tutto testimoniato sui social network

Felipe Anderson si gode un po’ di relax, ma pensa anche a tenersi in forma. Il tutto è stato ovviamente testimoniato sui social network.

E con il brasiliano c’è il pallone. Qualche calcio al muro, qualche movimento e qualche palleggio per allenarsi. Auronzo di Cadore in fondo non è poi così tanto lontano e Pipe prova a non perdere certe abitudini.