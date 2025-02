Felici a Dazn: «Sono un tifoso della Roma è una gara speciale per me, spero di segnare»

Felici, il giovane calciatore dei sardi commenta la gara con la Lazio che per lui è speciale: ecco cosa ha detto

A pochi minuti dalla partita del Cagliari contro la Lazio, ha parlato Felici, il quale ai microfoni di Dazn si esprime cosi sulla sfida che per lui è speciale essendo, come sottolineato da lui stesso, un tifoso della Roma.

LAZIO – «Gara particolare per me, tifo la Roma come tutta la mia famiglia e spero di riprenderci i punti lasciati all’andata contro di loro»

GOL – «Mi piacerebbe segnare oggi contro la Lazio, se non arriverà aspetteremo»

GIOCO – «Gara difficile sono una grande squadra, abbiamo lavorato bene e ce la metteremo tutta»