Fedele: «Sarri grande allenatore dal lunedì al sabato, è troppo testardo»

Enrico Fedele – ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio – ha detto la sua sulle parole di Sarri per il Corriere dello Sport

L’ex dirigente Enrico Fedele – per i microfoni di TMW Radio – ha commentato l’intervista di mister Sarri. Ecco le sue parole:

«Credo sia un grandissimo allenatore dal lunedì al sabato. Gli manca il cambiamento in corso, è testardo, credo che la tattica abbia la prevalenza sul talento. Lui è un maniaco ma durante la partita non cambia e questo è un fatto negativo. Se lui cambia… In Inghilterra ha avuto questo cambiamento, al Chelsea. Poi alla Juventus ha avuto la conversione, quando ha capito che al di là della tattica, come capì anche Sacchi, c’è altro. Se hai giocatori di talento, non lo si può ingabbiare. Il talento deve essere messo al servizio della squadra».