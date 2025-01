Fazzini Lazio, la sua priorità è chiara, ma adesso bisogna chiudere

Fazzini Lazio, il centrocampista dell’Empoli ha le idee chiare sulla sua prossima squadra: le ultime sulla trattativa

Jacopo Fazzini vuole solo la Lazio: come riportato da Alfredo Pedullà la volontà del centrocampista dell’Empoli è chiara: ha dato la precedenza ai biancocelesti e quella è la sua destinazione preferita.

A riprova di questo ci sarebbe il fatto che nessun rilancio fatto da altre squadre, Napoli in primis, lo ha spostato dalla sua posizione. Adesso però la palla è sul campo dei biancocelesti, che dovranno fare un offerta convincente per i toscani che al momento non è ancora arrivata.