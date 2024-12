Fazzini Lazio, alla scoperta dell’obiettivo biancoceleste: una famiglia di sportivi, gli inizi e quei due idoli

Alla scoperta di Jacopo Fazzini, obiettivo caldo del calciomercato della Lazio: dalla famiglia piena di sportivi ai suoi idoli

Jacopo Fazzini è uno degli obiettivi del calciomercato Lazio per rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte di stagione, con i biancocelesti ancora in corsa su tutti i fronti, sia in Italia che in Europa.

Il Corriere dello Sport traccia un profilo della mezzala dell’Empoli, che arriva da una famiglia di sportivi: il nonno Giorgio è stato infatti il capitano della nazionale italiana in Coppa Davis e ha giocato con Pietrangeli. Il fratello Tommaso invece gioca nella nazionale azzurra di beach soccer. Jacopo ha mosso i suoi primi passi nel calcio al CGC – acronimo che sta per Centro Giovani Calciatori -, passando poi al Capezzano Pianore, a Camaiore. A quattordici anni arriva all’Empoli, dove lo porta Marco Bertelli. Nelle giovanili dei toscani Fazzini vince lo Scudetto under 16 e quello Primavera. Il suo debutto tra i professionisti nella stagione 2021/22 in Coppa Italia contro l’Inter. Calcisticamente i suoi idoli sono due: Luka Modric e l’ex biancoceleste il Sergente Milinkovic-Savic: e chissà che a breve non possa ripercorrere i suoi passi.