Fazzini Lazio, ancora problemi con l’indice di liquidità: la soluzione di Lotito e Fabiani per chiudere l’operazione

Fazzini Lazio, Lotito e Fabiani hanno in mente una soluzione per sbloccare il calciomercato in entrata per superare i vincoli dell’indice di liquidità

In casa Lazio è tornato a dar problemi per il calciomercato, l’ormai (purtroppo) famoso indice di liquidità. Lotito e Fabiani avrebbero però in mente una soluzione per arrivare a Jacopo Fazzini superando il vincolo con un’operazione in prestito con obbligo di riscatto.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti vorrebbero chiudere con l’Empoli per un prestito biennale con obbligo di riscatto. Massimo 1 milione di prestito, anche se la società vorrebbe spingere per ottenerlo gratuito.