Fazzini Lazio, parla Rebecca Corsi: «Se Jacopo dovesse andar via non sarà sostituito mentre sulla cifra dico questo»

Fazzini Lazio, la vicepresidente dell’Empoli fa il punto sul futuro del calciatore che piace a molti club tra cui anche a quello biancoceleste

Intervenuta ai microfoni di ilovepalermocalcio.com, la vice presidente dell’Empoli Rebecca Corsi tra i temi trattati si sofferma anche su Jacopo Fazzini che piace a molti club tra cui la Lazio e si esprime con queste considerazioni

FAZZINI – Vedremo cosa avverrà in questo mese di mercato e dove arriverà questo interesse nei confronti di Fazzini. Qualora dovesse partire non cercheremo il sostituto, perché riteniamo di averlo già in casa. Otto milioni di euro per il cartellino? A mio avviso Fazzini può valere qualcosa in più di questa cifra