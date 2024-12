Fazzini Lazio, ulteriori conferme: è la prima scelta. Poi un altro centrocampista? Due nomi in lizza

Fazzini Lazio, gli ultimi aggiornamenti in vista dell’apertura della sessione di mercato invernale

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in casa Lazio Marco Baroni non ha voluto approfondire l’argomento Fazzini, ma come anticipato sarebbe lui la prima scelta del club biancoceleste per rinforzare il centrocampo in vista di gennaio.

Poi forse un’altra mossa in prestito (Casadei) e monitoraggio continuo sul francese Atangana anche in proiezione futura per l’estate. Su Castrovilli che va verso la rescissione, invece, ci sarebbe l’Udinese e non solo.