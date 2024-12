Fazzini Lazio, arrivano conferme: accordo raggiunto con il giocatore. Ecco cosa manca con l’Empoli: tutti i dettagli

Fazzini Lazio, arrivano ulteriori conferme sull’affare per il centrocampista dell’Empoli. Tutti i dettagli: ecco a che punto siamo

Come riferito da Nicolò Schira, il calciomercato Lazio sta spingendo per l’acquisto di Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli individuato come il rinforzo giusto per la mediana biancoceleste.

Secondo l’esperto di mercato, sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima con il calciatore per un contratto fino all’estate del 2029. Trattative avanzate anche con la società toscana, sulla base di un prestito della durata di 18 mesi, con obbligo di riscatto sui 15 milioni di euro.