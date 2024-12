Fazzini Lazio, sondaggio per il centrocampista dell’Empoli: svelata la richiesta del club toscano

Fazzini Lazio, i biancocelesti non mollano il 2003. Chieste informazioni sul centrocampista, l’Empoli spara alto sulla sua valutazione

La Lazio, come è noto, ha il bisogno di intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo. Resta da capire se andrà su un profilo under 22 o se libererà un posto in lista Serie A con l’addio di Castrovilli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti non avrebbero mollato la pista Jacopo Fazzini. Infatti è stato effettuato un sondaggio per il classe 2003. La valutazione che l’Empoli fa del calciatore si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Qualora Lotito decidesse di affondare il colpo per il centrocampista della formazione toscana, potremmo considerarlo un “acquisto anticipato”, considerando che a giugno un investimento sul centrocampista era già in programma.