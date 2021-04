Farris amuleto, il vice di Inzaghi è esperto in rimonte

Domenica contro il Verona in panchina ci sarà Massimilano Farris. Il passato fa sicuramente ben sperare: il retroscena

La positività di Simone Inzaghi porterà qualche piccola novità in casa Lazio. Una novità che è già stata anticipata ieri, quando a dirigere la seduta di allenamento è stato Massimiliano Farris. Ed ecco che domenica contro il Verona in panchina ci sarà proprio lui.

E ci sono degli aneddoti del passato a cui è possibile aggrapparsi. Infatti, come sottolineato dall‘edizione odierna de La Repubblica, i precedenti con il vice di Inzaghi in panchina fanno ben sperare. Con lui in panchina la Lazio ha ottenuto cinque vittorie, tra cui quella di Coppa Italia ai rigori contro l‘Inter nel gennaio del 2019. Farris però sembra davvero essere esperto in rimonte.

Infatti c‘era il nativo di Milano a guidare la squadra in panchina il giorno dello storico 3-3 contro l‘Atalanta. Tutti precedenti però in cui è subentrato a gara in corso, perché il suo amico Simone era stato espulso. L‘unico precedente dall‘inizio è datato 30 giugno 2020, giorno della sfida vinta contro il Torino per 2-1. E, nemmeno a dirlo, è stata un‘altra rimonta.