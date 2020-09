Fares, Semplici: «Ottimo innesto per la Lazio, giocatore di spessore»

Sky Calciomercato – l’Originale è stata l’occasione per l’ex tecnico della SPAL Semplici per tessere le lodi di Mohamed Fares.

«Io posso dirlo con certezza: Fares è un ottimo acquisto per la Lazio. Già l’estate scorsa so che si parlava di società importanti per lui, ma purtroppo alla prima amichevole dopo il rientro dalla vittoria in Coppa d’Africa ha avuto l’infortunio al legamento e ha perso i primi sei mesi di campionato, poi è riuscito a rientrare solo per il finale di stagione che però come abbiamo visto è stato molto particolare. Per come gioca la Lazio è un giocatore di spessore e di grande futuro, sono davvero fiducioso».