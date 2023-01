Fares sul mercato: ma la Lazio non ha ricevuto offerte per il terzino che dopo l’infortunio cerca una nuova squadra

Mohamed Fares è finalmente pronto e ora cerca squadra. La sua ultima presenza ufficiale risale al 9 gennaio di un anno fa, indossava ancora la maglia del Genoa. A Fares ha pensato la Salernitana, con la quale era stata prospettata anche l’opportunità di uno scambio con Federico Bonazzoli, ma la potenziale trattativa sembra essere sfumata. Un’altra chance sembrava rappresentata dal Bologna, da dove però fino a questo momento sono arrivate solo smentite. E appare fredda pure la proiezione

di mercato che potrebbe riportarlo a Verona, in ottica di un’operazione più ampia per Ilic (legata però all’eventuale cessione di Luis Alberto in Spagna). Insomma, c’è da lavorarci, ma la Lazio ha bisogno di piazzare pure lui per sbloccare il mercato in entrata visto che il giocatore guadagna 1,2 milioni di euro.