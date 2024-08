Fares Lazio, il giocatore ha detto sì al Panserraikos: ECCO la formula del trasferimento. Le ultime sulla cessione del difensore

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Venezia, in casa Lazio si torna a parlare di calciomercato e di esuberi da piazzare entro il 30 di agosto. Il giocatore più vicino alla cessione è Mohamed Fares, il quale ha accettato l’offerta dei greci del Panserraikos.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il terzino algerino si trasferirà in Grecia in prestito secco senza opzioni di riscatto. Il contratto di Fares con la Lazio scadrà il 30 giugno 2026.