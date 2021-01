Fares, il Torino chiede informazioni. Secco no dalla Capitale

Fares, il Torino chiede informazioni. Secco no dalla Lazio

Il Torino ha chiesto alla Lazio informazioni su Mohamed Fares. La notizia, anticipata da SkySport, sta trovando conferme: il direttore sportivo dei granata Vagnati si sarebbe mosso per sondare la pista che porterebbe all’esterno ex SPAL che ha Roma ha faticato tantissimo ad inserirsi e che nell’ultimo mese è stato alle prese con problemi fisici che ne hanno interrotto la crescita. Il calciatore piaceva al club di Cairo già in estate, quando i piemontesi virarono però su Ricardo Rodriguez, data la novità della difesa a quattro professata dal nuovo tecnico Marco Giampaolo. Dalla Capitale la risposta è stata chiara: Fares non è sul mercato, l’algerino è stata una esplicita richiesta dell’allenatore Simone Inzaghi, intenzionato ad accordagli ancora fiducia da metà gennaio, quando l’algerino tornerà ad essere una risorsa per la squadra biancoceleste e ad alzare il livello di prestazioni ad oggi ancora deludenti. Un secco “no”, quello della dirigenza capitolina, che in attesa di Lulic non ha alcuna intenzione di vanificare sul nascere un investimento importante dell’ultima sessione di calciomercato.