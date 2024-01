Faraoni, l’ex Verona durante la presentazione con la Fiorentina cita la Lazio: il motivo

Faraoni, l’ex Verona si presenta con la Fiorentina e durante ai canali ufficiali viola ha citato anche la Lazio. Ecco perchè

Ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato Matteo Faraoni il quale si presenta come nuovo giocatore viola. L’ormai ex Verona ripercorre la sua carriera, e cita anche la Lazio

FARAONI – La mia carriera nasce in un paesino vicino a Bracciano, grazie ai miei cugini con i quali giocavamo in piazza. Da lì sono cresciuto, mi sono fatto le ossa tra asfalto e botte. Poi sono arrivato nella scuola calcio della Lazio, dove sono cresciuto, e ho fatto tutto il percorso nelle giovanili prima di arrivare all’Inter. Sono molto legato alla mia terra, ho bellissimi ricordi e soprattutto in estate torno sempre lì, visto che ci sono i miei genitori. Diciamo che tutti i club in cui ho giocato mi hanno lasciato qualcosa, ma devo dire che gli ultimi quattro-cinque anni a Verona sono stato una parentesi di vita importante, sia come persona che come calciatore