Fantacalcio Lazio, il ruolo di Basic e quanto conviene prenderlo all’asta

Fantacalcio Lazio, Toma Basic vuole stupire Sarri. Ma in che ruolo? Il croato si candida come vice Milinkovic o Luis Alberto

Con l’inizio del campionato di Serie A, è anche tempo di fantacalcio. Milioni gli appassionati del gioco, compresi calciatori, che in questi giorni stanno costruendo la squadra che li accompagnerà per il resto della stagione.

Un tema delicato che in molti non sanno come affrontare in ottica fantacalcistica, riguarda la posizione e il ruolo di Toma Basic, che dopo una travagliata trattativa è approdato alla Lazio negli ultimi giorni di mercato. Come ammesso da Sarri durante la conferenza stampa pre-Spezia, il croato non sarà impiegato davanti alla difesa alternativamente a Leiva. Piuttosto il tecnico toscano vede l’ex Bordeaux da mezzala, poiché molto bravo a calciare con entrambi i piedi e dotato di buona gamba.

Per questo motivo l’acquisto di Basic è subordinato a quello di uno tra Milinkovic e Luis Alberto, i titolarissimi del centrocampo biancoceleste, ai quali darà respiro quando gli impegni saranno ravvicinati. La quotazione Fantacalcio.it è di 8 crediti, può anche essere acquistato senza il Sergente o il Mago, come scommessa. Ma senza svenarsi, a non più della quotazione.