Fan Token Lazio: c’è la denucia del Codacons

Il Codacons ha presentato un esposto alla Consob chiedendo di svolgere accertamenti sul Fan Token della Lazio

Arriva la denuncia. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il Codacons ha presentato un esposto alla Consob chiedendo di svolgere accertamenti sullo strumento finanziario di Fan Token introdotto dalla Lazio lo scorso 21 ottobre sulla piattaforma di trading di criptovalute “Binance”, a un prezzo di vendita iniziale fissato a 1 dollaro per moneta. Di seguito il comunicato:

«Nell’ambito di questo scenario già di per sé complesso, l’immissione e la negoziazione dei token appartenenti a società con forte richiamo mediatico nelle piattaforme di exchange sta comportando ulteriori problematiche in tema di tutela dei risparmiatori che operano su tali mercati. Ciò che sorprende è come sia stato possibile che una Società come la SS Lazio possa aver reso disponibile il Fan Token della propria squadra proprio sulla piattaforma di exchange già segnalata dall’Autorità nazionale, oltre che da quelle internazionali, considerando che i tifosi della Lazio in questo caso sono a tutti gli effetti risparmiatori che impiegano le proprie risorse economiche in investimenti finanziari digitali facendo affidamento sulla stabilità e sulla fiducia nei confronti della propria squadra di riferimento»