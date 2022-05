Fagioli Lazio, la Juve incontro l’agente nei prossimi giorni: la situazione

La Lazio continua a monitorare con attenzione Fagioli. Nei prossimi giorni la Juve avrà un incontro con l’agente del centrocampista

Tra le situazioni in bilico e che necessitano ancora di una risoluzione in casa Juventus, c’è anche quella relativa al futuro di Nicolò Fagioli. I prossimi giorni potrebbero essere fondamentali e decisivi per il centrocampista che quest’anno ha trascinato la Cremonese verso la Serie A e che piace molto alla Lazio di Maurizio Sarri.

Com riportato da Tuttosport, infatti, è previsto un incontro a breve con il suo agente. Un meeting che potrà iniziare a chiarire il futuro del centrocampista di proprietà della Juventus.