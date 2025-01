Fagioli Lazio, altre conferme: è stato offerto dalla Juve. La posizione dei biancocelesti: risposta arrivata

Fagioli Lazio, altre conferme: il centrocampista è stato offerto al club biancoceleste dalla Juve. Arriva la risposta da Formello

Trova conferma l’anticipazione di Lazionews24, secondo cui Nicolò Fagioli è stato offerto alla Lazio. I biancocelesti sono in cerca di rinforzi in mezzo al campo e la Juve vuole lasciar andare il giocatore, considerato ormai ai margini del progetto.

Come spiega Il Messaggero, però, la risposta arrivata da Formello non sarebbe positiva. Offerto dai bianconeri ai biancocelesti che, però, avrebbero in mente altri piani per rinforzare il centrocampo.