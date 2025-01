Fagioli Lazio: possibilità per il centrocampo? L’agente sonda il mercato italiano: cosa filtra

Fagioli Lazio, il centrocampista della Juve per gennaio è una possibilità? L’agente al lavoro: i dettagli

Possibile grossa novità nel calciomercato Lazio: Nicolò Fagioli, rimasto ieri in panchina – l’ennesima in stagione – per tutta la durata del Derby, vorrebbe lasciare la Juventus già a gennaio e potrebbe restare in Serie A.

Come appreso dalla redazione di Lazionews24.com, l’entourage del giocatore avrebbe un occhio di riguardo per il nostro campionato, guardando in modo particolare alla destinazione biancoceleste e al Napoli. Al momento si tratta solo di valutazioni per sondare la fattibilità del colpo e nessuna offerta è stata ancora presentata per il centrocampista.